Galatasaray'dan 29 milyon euroluk Londra operasyonu!

Galatasaray, DavinsonSanchez ve TanguyNdombele transferleriyle uzun süredir hedeflediği Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir araya getirdi.

GALATASARAY'DAN 29 MİLYON EUROLUK LONDRA OPERASYONU!

Üstelik Sarı-Kırmızılılar, bu sezonki Londra kulüplerinden 4. Premier Lig oyuncusunu transfer etmiş oldu. Cimbom, Şampiyonlar Ligi öncesi kadroyu büyük ölçüde yenilerken bonservis ve kiralama ücretlerine toplam 29 milyon Euro ödedi.

Crystal Palace'tan Wilfried Zaha'yı, Chelsea'den de Hakim Ziyech'i Türkiye'ye getiren Galatasaray, bu kez bir başka İngiliz devi Tottenham'dan Ndombele ile Sanchez'i renklerine bağladı. Kulüp, iki yıldızın transferini de resmi olarak açıkladı.

BEDELSİZ KİRALIK, OPSİYONU VAR

Cim Bom, 4+1 yıllık anlaşma yapılan Sanchez için 9.5 milyon Euro bonservis bedelini 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödeyecek, oyuncuya da senelik 3.2 milyon Euro garanti maaş verilecek.

Ndombele ise bedelsiz kiralandı, oyuncuya 3.1 milyon Euro maaş ödenecek. Fransız orta sahanın satın alma opsiyonu 15 milyon Euro, Galatasaray bu parayı ödemeyi kabul ederse, bu da 5 sezona yayılan eşit taksitlerle karşılanacak.

SANCHEZ MİLLİ ARADAN SONRA GELECEK

Stopere alınan Sanchez ise Kolombiya Milli Takımı'nın kampında olduğu için, İstanbul'a daha sonra gelecek ve takıma Milli ara sonrasında katılacak.

İKİSİ DE TECRÜBELİ

İki yeni transferden Ndombele, Tottenham formasıyla toplam 91 resmi maça çıkarken, 10 gol 9 asistlik bir performans ortaya koydu. Sanchez ise Tottenham'da tam 207 resmi maçta sahne aldı ve 5 gol 1 asistle oynadı.