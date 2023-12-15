Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri! Kura Çekimi Ne Zaman?
Sarı-kırmızılı temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
18 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Cimbom'un muhtemel rakipleri şöyle:
Freiburg (Almanya), Marsilya, Toulouse, Rennes (Fransa), Sparta Prag (Çekya), Sporting (Portekiz), Roma (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan).
Son 16 Play-off turunda maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde yapılacak.. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı sahasında oynayacak.