Gomis'ten Filenin Sultanları'na destek

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Japonya'da gerçekleştirilen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı 3-0 yendiği maçı kızıyla birlikte tribünden takip etti.

Gomis'ten Filenin Sultanları'na destek
Gomis'ten Filenin Sultanları'na destek
Editör: Nihat Çarboğa
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Maçla ilgili tribünden görüntülü paylaşımda bulunan 38 yaşındaki Gomis, kızına Türk kadınını örnek gösterdi.

GOMİS'TEN FİLENİN SULTANLARI'NA DESTEK

Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'de oynayan Fransız golcü, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için 'Filenin Sultanları'na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın." ifadelerini kullandı.

Voleybolda tarihi başarılara imza atan "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde oynadığı beş maçı da kazanarak olimpiyat yolunda büyük avantaj elde etti.

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# filenin sultanları
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