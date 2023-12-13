Halil Umut Meler Taburcu Edildi!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçını yöneten Halil Umut Meler, sarı-lacivertli ekibin başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramıştı.

Son iki geceyi hastanede geçiren Halil Umut Meler bu sabah taburcu edildi.

Meler'i tedavi eden Acıbadem Ankara Hastanesi'nden Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut yaptığı açıklamada "Halil Umut Meler'i taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrolleriini olacaktır. Gözündeki şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı mesleki kariyer diliyoruz. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı zaten. Kanama da kalmadı. Başka bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.