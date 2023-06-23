İlkay Gündoğan nereye gidecek? İlkay Gündoğan'ın değerlendirdiği kulüpler dünya basınının gündeminde

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, Manchester City ile sözleşme yenilememişti. Barcelona ile adı anılan İlkay Gündoğan, şampiyonlar ligi finalinden sonra kararını açıklayacağını ifade ederek, dünya spor medyasının gündemine oturmuş durumda.

İLKAY GÜNDOĞAN BARCELONA'YA GİDECEK Mİ?

İspanya'nın köklü takımlarından Katalan ekibi Barcelona, Sergio Busquets'in yerine düşündüğü Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için yıllık 5.8 milyon teklif sunmuştu. İlkay Gündoğan, Manchester City'den 7,28 yıllık milyon euro maaş alan İlkay Gündoğan, Barcelona'dan 10,2 milyon euro maaş istediği iddaaları var.

İLKAY GÜNDOĞAN İLE İLGİLENEN KULÜPLER

Dünya basınına göre, Manchester City ile sözleşme yenilemeyen İlkay Gündoğan, Barcelona'nın yıllık 5.8 milyon euro olarak sunduğu teklife sıcak bakmadığı yönünde.

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 30 Haziran bitiyor. İlkay Gündoğan, tatile çıkmadan önce nereye gideceğini açıklayacak.

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, dünya basınına göre Fransız kulübü PSG ve İngiltere kulübü Arsenal ile görüştüğü iddaa ediliyor. İlkay Gündoğan'ın, 30 Haziran'dan önce nereye gideceğini açıklanması bekleniyor.