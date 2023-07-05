İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması! Transferiyle ilgili son dakika bilgisi verdi...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi. İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'un da katıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili konuştu.

Arda Güler, transfer gündeminin 1 numaralı ismi olan ve adı başta Barcelona ile Real Madrid olmak üzere dünyanın önde gelen kulüpleriyle anılan Arda Güler'in transferi ile ilgili son durumu aktardı.

Arda Güler'in çok yetenekli ve gelişim içerisinde olduğunu ifade eden İsmail Kartal sözlerini şöyle sürdürdü: