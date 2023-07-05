Arda Güler'in futbol dünyasını sarsan Milan reddi! Karar geliyor Barcelona mı Real Madrid mi olacak?

Arda Güler'in geleceği önümüzdeki saatlerde belli olacak. Genç Fenerbahçeli yetenek, aralarında Barcelona , ​​Real Madrid ve AC Milan'ın da bulunduğu Avrupa'nın çeşitli takımları tarafından beğeniliyor.

İspanyol gazetelerine göre Türkler La Liga'yı seçerdi. Sahip olduğu özelliklerle, sağda adam geçmede ve sayısal üstünlük yaratmada iyi bir oyuncu arayan Pioli için kesinlikle faydalı olurdu.

ARDA GÜLER AVRUPA'NIN POPÜLER ALTIN ÇOCUĞU

Milan, Fenerbahçe ile son 48 saat içinde temasa geçecekti. Yakınlaşmaya rağmen, Real Madrid ve Barcelona yetkililerine göre, yeteneği iki İspanyol kulübünden birini seçmeye yönlendirmelidir. Süper Lig ve diğer müsabakalar arasında geçen sezonda 35 maçta 6 gol ve 7 asist topladı. 2005 doğumlu bir oyuncu için iyi bir değer olduğunu kabul ediyor İspanya futbolu. Yakın zamanda reşit oldu ve şimdiden çok sayıda kişiliğe sahip, bu da ona Türkiye'nin en ünlü takımlarından birinde başlama pozisyonunu fethetmesini sağladı. Onu Altın Çocuk için 100 adaydan biri yapan özelliklerden. Rafaela Pimenta, Arda Güler hakkında bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Güler bir fenomen ve herkes onu isteyecek

Rafaela Pimenta, yanılmıyordu. Pek çok göz onun üzerinde ve seneye hangi formayı giyeceği yakında belli olacak.