İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetecek hakemler
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grubun ilk maçında oynayacakları maçın hakemleri belli oldu.İşte o isimler...
Fenerbahçe grubun ilk maçında evinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise grubun açılış maçında Belçika temsilcisi Club Brugge deplasmanına gidecek.
İŞTE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETCEK HAKEMLER
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Nordsjaelland'ı ağırlayacağı maçta Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.
Beşiktaş'ın Club Brugge maçında ise Belaruslu Aleksei Kulbakov görev yapacak.
Daha önce Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Bulgar hakem Georgi Kabakov'un görev yapacağı açıklanmıştı.