İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetecek hakemler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grubun ilk maçında oynayacakları maçın hakemleri belli oldu.İşte o isimler...

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetecek hakemler
İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetecek hakemler
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Fenerbahçe grubun ilk maçında evinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise grubun açılış maçında Belçika temsilcisi Club Brugge deplasmanına gidecek.

İŞTE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETCEK HAKEMLER

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe'nin sahasında Nordsjaelland'ı ağırlayacağı maçta Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetecek hakemler - Resim : 1

Beşiktaş'ın Club Brugge maçında ise Belaruslu Aleksei Kulbakov görev yapacak.

Daha önce Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Bulgar hakem Georgi Kabakov'un görev yapacağı açıklanmıştı.

Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attıJulian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attıSpor
# UEFA Avrupa Konferans Ligi # beşiktaş # fenerbahçe
Çok Okunanlar
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Gaziantep'te silahlı kavga yaşandı
Gaziantep'te silahlı kavga yaşandı
Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da silahlı kavga yaşandı
Elazığ'da silahlı kavga yaşandı
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı
Öne Çıkanlar 🔥 Perinçek: Liberalizm İnsanlığı Katletti! [Doğu Medeniyeti Yükseliyor] 🔥 Perinçek: Liberalizm İnsanlığı Katletti! [Doğu Medeniyeti Yükseliyor] Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii