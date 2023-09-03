İşte il il Türkiye - Sırbistan final maçını dev ekranda izleyebileceğiniz yerler

Filenin Sultanları yarı finalde İtalya’yı 3-2 yenerken millilerimiz kupa yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 13 maçlık galibiyet serisine sahip olan Filenin Sultanları, finale çıkacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.

FİNAL NE ZAMAN

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Filenin Sultanları, 3 Eylül Pazar günü final maçına çıkacak. Final saat 21.00'de başlayacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12'de oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

İŞTE İL İL TÜRKİYE - SIRBİSTA FİNAL MAÇINI DEV EKRANDA İZLEYEBİLECEĞİNİZ YERLER

Ankara;

Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Park, Altınpark

Aydın;

Kuvayı Milliye Parkı, Nazilli Belediye meydanı, Atatürk Kent Meydanı, Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası Bahçesi

Bartın

Cumhuriyet meydanı, Barış Akarsu Kültür Parkı

Bursa;

Hüdavendigar Parkı, Adnan Menderes Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı

Çanakkale;

Özgürlük Parkı

İstanbul

Galaport, Avcılar Havuz Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı, Maltepe Sahil Orhangazi Şehir Parkı Miting Alanı yanı, Fevzi Çakmak Meydanı, Kalamış Atatürk Parkı

İzmir;

Kültürpark, Gaziemir Festival Alanı, Çeşme Cumhuriyet Meydanı, Buca Belediye Önü, Zeytinpark

Kars

Bedesten Bölgesi

Kırklareli;

Kongre Meydanı, Sabahattin Ali Sokağı, Cumhuriyet Meydanı

Kırıkkale;

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

Kocaeli

Gölcük Anıtpark, Karamürsel Belediye Önü, Balyanoz Koyu, İzmit Belediye önü, Seka Uçurtma Tepesi

Manisa;

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı

Muğla;

19 Mayıs Gençlik Meydanı

Muğla;

ATAPARK

Mersin;

Yenişehir Marina Önü, Tarsus Kültür Park

Sinop

Kent Meydanı, Uğur Mumcu Meydanı

Samsun;

Bilim Samsun Kent Park, Banda Aceh Parkı

Rize;

Tuzcuoğlu Memişağa Parkı