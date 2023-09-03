İşte il il Türkiye - Sırbistan final maçını dev ekranda izleyebileceğiniz yerler
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Filenin Sultanları, 3 Eylül Pazar günü final maçına çıkacak. Final saat 21.00'de başlayacak. İşte Türkiye - Sırbistan final maçını dev ekranda izleyebileceğiniz bazı yerler.
Filenin Sultanları yarı finalde İtalya’yı 3-2 yenerken millilerimiz kupa yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 13 maçlık galibiyet serisine sahip olan Filenin Sultanları, finale çıkacak.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları son olarak Polonya'yı 3-0'lık set sonucuyla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.
FİNAL NE ZAMAN
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Filenin Sultanları, 3 Eylül Pazar günü final maçına çıkacak. Final saat 21.00'de başlayacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12'de oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.
İŞTE İL İL TÜRKİYE - SIRBİSTA FİNAL MAÇINI DEV EKRANDA İZLEYEBİLECEĞİNİZ YERLER
Ankara;
Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Park, Altınpark
Aydın;
Kuvayı Milliye Parkı, Nazilli Belediye meydanı, Atatürk Kent Meydanı, Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası Bahçesi
Bartın
Cumhuriyet meydanı, Barış Akarsu Kültür Parkı
Bursa;
Hüdavendigar Parkı, Adnan Menderes Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
Çanakkale;
Özgürlük Parkı
İstanbul
Galaport, Avcılar Havuz Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı, Maltepe Sahil Orhangazi Şehir Parkı Miting Alanı yanı, Fevzi Çakmak Meydanı, Kalamış Atatürk Parkı
İzmir;
Kültürpark, Gaziemir Festival Alanı, Çeşme Cumhuriyet Meydanı, Buca Belediye Önü, Zeytinpark
Kars
Bedesten Bölgesi
Kırklareli;
Kongre Meydanı, Sabahattin Ali Sokağı, Cumhuriyet Meydanı
Kırıkkale;
Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Kocaeli
Gölcük Anıtpark, Karamürsel Belediye Önü, Balyanoz Koyu, İzmit Belediye önü, Seka Uçurtma Tepesi
Manisa;
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı
Muğla;
19 Mayıs Gençlik Meydanı
Muğla;
ATAPARK
Mersin;
Yenişehir Marina Önü, Tarsus Kültür Park
Sinop
Kent Meydanı, Uğur Mumcu Meydanı
Samsun;
Bilim Samsun Kent Park, Banda Aceh Parkı
Rize;
Tuzcuoğlu Memişağa Parkı