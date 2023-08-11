İşte UEFA ülke puanı sıralaması

Türk futbolu, Avrupa kupalarında uzun yıllardır başarıya aç durumda. Süper Lig ekiplerinin Avrupa kupalarında son yıllar elde ettiği başarısız sonuçların ardından artık Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamıyor.

Ancak 2022-23 sezonunda özellikle UEFA Konferans Ligi'nden gelen puanlar UEFA ülke puanına olumlu yansıdı ve şimdi önümüzdeki sezonlarda Türkiye'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım olma ihtimali var.

2023-24 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek ve bu sıralamayı yükseltme çabası içerisinde olacak.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASININ GÜNCEL HALİ



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILMAK İÇİN KAÇINCI SIRADA OLMAK GEREKİYOR?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-25 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.