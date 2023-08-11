İzmir'de espor rüzgarları esecek. Yılın en iyisi İzmir'de belirlenecek

zmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ile Ninja Company iş birliği ile düzenlenecek ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 12 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek LoL 2023 Yaz Mevsimi Finali’nde, İstanbul Wildcats ve NASR Esports takımları şampiyon olmak için karşılaşacak.

Büyük mücadeleye sahne olması beklenen finalde, seyirciler saat 15.00’ten itibaren alana giriş yapabilirken final mücadelesi ise saat 17.00’de başlayacak.

Bilet satışlarından elde edilen gelirin OYGEM Akademi eğitim ve geliştirme süreçlerinde değerlendirilmek üzere bağışlandığı finalde, heyecanla beklenen organizasyonun biletleri espor severler tarafından günler öncesinden tükendi.