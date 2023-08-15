Janio Bikel, Gaziantep FK'de

Kırmızı-siyahlılar, Gine'li orta saha oyuncusu Janio Bikel'i kadrosuna kattı.Yapılan açıklamada oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Janio Bikel, Gaziantep FK'de
Janio Bikel, Gaziantep FK'de
Editör: Nihat Çarboğa
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Janio Bikel'i transfer etti.

                                                   JANİO BİKEL GAZİANTEP FK'DE

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Janio Bikel, Gaziantep FK'de - Resim : 1

Bikel'in, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

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Janio Bikel'in kariyerinde Heerenveen, Nijmegen, CSKA Sofya, Vancouver, Vicenza ve Khimki kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 248 resmi müsabakaya çıkan Bikel'in, 5 gol atıp 2 kez de asist yaptığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

# Gaziantep FK
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