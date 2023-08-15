Neymar Al-Hilal ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve PSG'ye ödenecek bonservis bedeli

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Neymar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan temsilcisi, Brezilyalı yıldıza tarihi bir kontrat verecek.

NEYMAR AL-HİLAL İLE ANLAŞTI

Al Hilal, Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Neymar'a tarihi bir kontrat vermeye hazırlanıyor. Foot Mercato'da yer habere göre, Suudi Arabistan temsilcisinin Brezilyalı yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

YILLIK KAZANCI 120 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Al Hilal'in 31 yaşındaki yıldıza senelik 100 milyon euro maaş vereceği, bu rakamın 120'ye de çıkabileceği öne sürüldü. Neymar'ın yüksek maaşının yanı sıra Suudi Arabistan'da önemli avantajlara da sahip olacağı kaydedildi. Brezilyalı yıldızın, tıpkı Al Nassr'da oynayan Cristiano Ronaldo gibi özel bir uçağının olacağı aktarıldı.

EV TAHSİS EDİLECEK

Brezilyalı yıldızın ayrıca, Suudi Arabistan'da nikahsız yaşamak yasak olmasına rağmen sevgilisi Bruna Biancardi ile birlikte yaşayacağı ifade edildi. Al Hilal'in, Neymar için büyük bir ev tahsis edeceği ve Brezilyalı yıldızın yanında getireceği personelle birlikte bu evde yaşayacağı iddia edildi.

HER GALİBİYETE 80 BİN EURO PRİM

Neymar'ın, Al Hilal'in alacağı her galibiyetten 80 bin euro prim alacağı vurgulandı. Yıldız futbolcunun, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'ı tanıtacağı her bir paylaşımı için de 500 bin euro kasasına koyacağı aktarıldı. Neymar'ın Suudi Arabistan'daki 2 yıllık sözleşmesi sürecinde cebine koyacağı rakamın toplamda 300-400 milyon euro'yu bulacağı iddia edildi. L'Equipe, Al Hilal'in Neymar için PSG'ye 60 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurmuştu.