Kadın Briç Milli Takımı'ndan gümüş madalya

Kadın Briç Milli Takımı 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda gümüş madalya Kazandı. Milli takımımız, üstün performansıyla briç dünyasının en iyileri arasına isimlerini bir kez daha yazdırdı.

Kadın Briç Milli Takımı'ndan gümüş madalya

Kadın Briç Milli Takımımız önemli bir başarıya daha imza attı.

Kadın Briç Milli Takımı 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı.

Milli takımımız üstün performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti ve Briç dünyasının en iyileri arasına isimlerini bir kez daha yazdırdı.

Çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletlerini yarı finalde ise Norveç’i eleyen kadın milli takımımız finalde İsrail ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz sene de final oynayarak Dünya ikincisi olan Türkiye Kadın Briç milli takımı, bu sene de aynı başarıyı gösterdi.

Türkiye Briç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kadın millilerimiz, sadece spor alanında değil, aynı zamanda azim ve özverinin sembolü olarak da öne çıkmakta ve yeni nesillere örnek olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

# Briç # gümüş madalya
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