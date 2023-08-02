Kaleye dünya yıldızı! Fransız basını Fenerbahçe'yi duyurdu

Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe arayışlarına tam gaz devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile koordineli bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, kaleci transferi için büyük uğraş veriyor.

İlk hedef olarak Dominik Livakovic'i belirleyen ve uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe, Hırvat kalecideki süreç uzayınca alternatif isimlere yönelme kararı kaldı.

KEYLOR NAVAS HEDEFTE!

Hedefteki bir diğer isim ise PSG'nin Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas...

Fransız ekibinden ayrılma kararı alan 36 yaşındaki eldiven için sarı-lacivertlilerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Fransa basını da bu transfer gelişmesini doğruladı.

Fransız basınındaki haberlerde şu ifadelere yer verildi: "Donnarumma'nın arkasında kalan Keylor, takımdan ayrılmak istiyor. Zaten Enrique'nin de planlarında yer almıyor. Fenerbahçe'nin ilgisi var ve Paris Saint-Germain sözleşmesi 2024'te bitecek oyuncu için kolaylık yapmaya hazır."

2019'da Real Madrid'den PSG'ye gelen Keylor Navas, geçen sezonun ikinci yarısında İngiliz ekibi Nottingham Forest forması giydi.