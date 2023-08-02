Senegalli golcü M'baye Niang adım adım Adana Demirspor'a

L'Equipe'in haberine göre Adana Demirspor, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Senegalli golcüyle anlaşmaya vardı. Tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda uzlaşmaya vardığı ifade edilirken transferin sadece imzaya kaldığı ifade edildi.

M'Baye Niang'ın ismi bir çok kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile sıkça anılmıştı. Adana Demirspor, sürpriz bir hamleyle Senegalli isimle anlaşmaya vararak flaş transferlerden birine imza atmaya çok yaklaşmış oldu.

SON SEZONUNDA 6 GOL

29 yaşındaki M'Baye Niang, son olarak Fransa'nın Auxerre takımında tamamlamış ancak kulübünün küme düşmesine engel olamamıştı.

Niang geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 30 maçta 6 gol kaydetmişti.

Genç yaşında Caen'de keşfedilen M'Baye Niang, 2012 yılında Milan'a imza atmıştı. Milan'da bir süre forma giydikten sonra çeşitli kulüplerde kiralık oynayan golcü oyuncu, 2018'de Torino'ya 12 milyon euroya transfer olmuştu.

M'BAYE NİANG KİMDİR,NERELİ,KAÇ YAŞINDA VE NERELERDE OYNADI?

M'Baye Niang, 19 Aralık 1994'te Fransa'nın Meulan ilinde dünyaya geldi. Senegal asıllı olan yıldız forvet, kariyerine Caen'de başladı. Burada dikkatleri üzerine çeken ve 17 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Niang, Ağustos 2012'de Avrupa devi Milan'a imza attı.

3.3 milyon Euro bonservisle gittiği Milan'da 1.5 yıl geçiren Senegalli, beklentilerin uzağında kaldı. Ocak 2014'te Montpellier, Ocak 2015'te Genoa'ya kiralanan Niang, Haziran 2015'te Milan'a döndü.

1.5 yıl Çizme'de kalan yıldız oyuncu, forma şansı bulmakta zorlanınca yine kiralık gitti ve Ocak 2017'de Watford'un yolunu tuttu.

Sezonun tamamlanmasıyla Milan'ın yolunu tutan Senegalli forvet, Ağustos 2017'de gittiği Torino'da kaldı ve Milan'a dönmedi. Torino, Temmuz 2018'de Niang'ın bonservisini Milan'dan 12 milyon Euro karşılığında aldı.