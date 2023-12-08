Liverpool'da Flaş Sakatlık: Sezonu Kapattı!

Bu sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden ve İngiltere Premier Lig'de 2. sıraya yerleşen Liverpool'da flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Liverpool'da Flaş Sakatlık: Sezonu Kapattı!
Liverpool'da Flaş Sakatlık: Sezonu Kapattı!
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Pazar günü Fulham ile oynanan maçta sakatlanan ve karşılamaya devam edemeyen Joel Matip için teknik direktör Jurgen Klopp'dan açıklama geldi.

Sakatlığın çok talihsiz olduğunu söyleyen Jurgen Klopp, "Joel Matip'in sakatlığı maalesef ki çapraz bağ sakatlığı. Çok üzgün olmakla beraber maalesef ki ilk saniyen çapraz bağlarını kopardığını anlamıştım. Çok büyük talihsizlik." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Joel Matip'in bu sakatlıkla beraber sözleşme uzatmaması halinde Liverpool kariyeri sona erebilir.

 

201 Maça Çıktı

 Liverpool'a, 2016 yılında transfer olan Joel Matip bu formayla 201 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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