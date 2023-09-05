Luan Peres'e Rusya'dan talip çıktı!

Geçtiğimiz sezona göre takımı büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda.Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde oynamayan ve bu sezonda ilk 11'e girmekte zorlanan Luan Peres'e Rusya'dan talip çıktı.İşte detaylar...

Luan Peres'e Rusya'dan talip çıktı!
Luan Peres'e Rusya'dan talip çıktı!
Editör: Nihat Çarboğa
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Spartak Moskova'nın teklif yaptığı Brezilyalı oyuncu için sarı-lacivertliler de yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki stoperin anlaşması halinde Rus ekibine imza atacağı öğrenildi.

LUAN PERES'E RUSYA'DAN TALİP ÇIKTI!

Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 3 milyon Euro'luk geliri kasaya koymayı planlıyor. Luan Peres geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 5.23 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Luan Peres'e Rusya'dan talip çıktı! - Resim : 1

SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe, Luan Peres'i herhangi bir takıma gönderememesi halinde yabancı oyuncu sayısında yer açmak adına Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini dondurabilir.

SEZON RAKAMI

Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon 3 maçta 270 dakika süre aldı. 29 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi. Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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# fenerbahçe # spartak moskova
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