Martin Minchev Çaykur Rizespor'da! Transfer resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig takımlardan Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavililer, forvet hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, Sparta Prag forması giyen santrafor Martin Minchev'i kadrosuna kattı. Transfer ile ilgili kulüpten açıklama da geldi.

Yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini ve kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Martin Minchev'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.