Organizasyonun son gününde masa tenisinde çift kadınlarda madalyalar dağıltıldı

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda masa tenisinde çift kadınlarda Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vichy şehrinde gerçekleşen organizasyonda milli sporcular, finalde Japon rakiplerini 2-1 yenerek tarihte ilk kez bu oyunlarda şampiyon oldu.

Türkiye, masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarında katıldığı 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye'ye oyunlardaki son madalyayı kazandıran Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisiyle gurur duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: