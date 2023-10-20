Michy Batshuayi Devre Arası Gidiyor! Batshuayi İçin 10 Milyon Euro Beklentisi

Milli takım dönüşü Belçikalı forvet ile bu konuda görüşen İsmail Kartal'ın "Her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutmalısın" şeklindeki sözleri karşılık bulmadı.Oyuncu devre arası gidebilir.Fenerbahçe ise minimum 10 milyon euro üzerinde satış yapmayı planlıyor.

Michy Batshuayi Devre Arası Gidiyor! Batshuayi İçin 10 Milyon Euro Beklentisi
Michy Batshuayi Devre Arası Gidiyor! Batshuayi İçin 10 Milyon Euro Beklentisi
Editör: Nihat Çarboğa

İsmail Kartal'ın dönüşü, sistem değişikliği ve Edin Dzeko transferiyle Fenerbahçe'de ikinci planda kalan Michy Batshuayi, bu sezonki 16 maçta sadece 470 dakika süre alırken hepsi Avrupa'da 3 gol attı; ligde de 1 asist katkısı verebildi.

Milli takım dönüşü Belçikalı forvet ile bu konuda görüşen İsmail Kartal'ın "Her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutmalısın" şeklindeki sözleri karşılık bulmadı.

Michy Batshuayi Devre Arası Gidiyor! Batshuayi İçin 10 Milyon Euro Beklentisi - Resim : 1

Batshuayı Yolcu

Yönetim, ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı.

10 Milyon Euro Beklentisi

Lens ve Nottingham Forest'ın takibindeki Batshuayi için belirlenen bonservis bedeli 10 milyon Euro.

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# Michy Batshuayi # fenerbahçe
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