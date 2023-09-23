Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Madalya Kazandı! Gümüş Madaylayı Türkiye'ye Kazandırdı

Milli sporcularımız dünyada ses getirmeye devam ediyor. Dünya Şampiyonası'nda bir madalya da Milli Güreşcimiz Rıza Kayaalp'ten geldi. Kayaalp şampiyonada 2. olarak gümüş madalya elde etti.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Madalya Kazandı! Gümüş Madaylayı Türkiye'ye Kazandırdı
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Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e kaybederek, şampiyonada 2. oldu

Rıza Kayaalp Bugüne Kadar 5 Dünya 12 Avrupa Şampiyonluğu Kazandı

Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh'e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi.

Rıza Kayaalp'ten gümüş madalya
Milli Sporcumuz Türkiye'ye madalya kazandırdı.

Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibi Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Rıza Kayaalp # güreş # gümüş madalya
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