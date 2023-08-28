Milli kürekçi Avrupa Şampiyonu oldu!

Cevdet Ege Mutlu, Altın Madalya için kürek çekti. Milli sporcu Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu.



Krefeld kentinde yapılan organizasyonda Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde elde ettiği 7.10.62'lik dereceyle yarışı birinci sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu.



Milli Kürekçi Mutlu, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyayı Türkiye'ye getiren isim oldu.



Cevdet Ege Mutlu, Temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu