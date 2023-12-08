NBA'de Lakers ve Pacers Finale Yükseldi!

NBA'de sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers ve İndiana Pacers, finale çıktı.

NBA'de Lakers ve Pacers Finale Yükseldi!
NBA'de Lakers ve Pacers Finale Yükseldi!
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NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Lakers, baştan sona üstün götürdüğü maçta New Orleans Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı.

NBA'de Lakers ve Pacers Finale Yükseldi!

LeBron James'in 30 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olduğu Lakers'ta, Anthony Davis 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Austin Reaves 17, Taurean Prince 15, D'Angelo Russell 14 sayı kaydetti.

Pelicans'ta Trey Murphy 14 sayı, 3 ribaunt, Zion Williamson 13 sayı, 3 asist, Herbert Jones 10 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Gecenin diğer yarı final mücadelesinde Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu.

Myles Turner'ın 26 sayı, 10 ribaunt, Tyrese Haliburton'ın 27 sayı, 15 asistle "double double" yaptığı Pacers'ta, Obi Toppin 14 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaunt, Khris Middleton 20 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Final mücadelesi, 10 Aralık Pazar günü TSİ 04.30'da oynanacak.

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