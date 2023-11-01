Neymar Sezonu Kapattı! 10 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar,sakatlığı nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kalacak.

Neymar Sezonu Kapattı! 10 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Neymar Sezonu Kapattı! 10 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Editör: Nihat Çarboğa
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Brezilya basınında yer alan haberlerde, FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın, ülkesinin Belo Horizonte kentinde yarın takım doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edileceği belirtildi.

Neymar Sezonu Kapattı! 10 Ay Sahalardan Uzak Kalacak - Resim : 1

Neymar Sezonu Kapattı!

Sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 10 ay uzak kalacağı ifade edildi.

Sezon başında 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fransız takımı Paris Saint-Germain'den (PSG) Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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