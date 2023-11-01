Galatasaray'da İki İsim Ada Yolcusu! İşte Tottenham Hotspur'un Hedefindeki 2 İsim

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Sacha Boey ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.İngiliz ve Fransız basını, Boey ve Nelsson'un ara transfer döneminde takımdan ayrılacağını iddia etti.

Galatasaray'da İki İsim Ada Yolcusu! İşte Tottenham Hotspur'un Hedefindeki 2 İsim
Galatasaray'da İki İsim Ada Yolcusu! İşte Tottenham Hotspur'un Hedefindeki 2 İsim
Editör: Nihat Çarboğa

İngiliz basınındaki habere göre Tottenham, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Yaz transfer döneminde de adı İngiliz ekibi ile anılan Danimarkalı savunmacı Sarı-Kırmızılılar'da yedek kaldığı için mutlu değil. Daha önce oynamak istediğini tavırlı bir üslupla dile getiren Nelsson, sözleşmesini uzatmayacağını ifade etmişti.

Tottenham'ın İlk Hedefi

Football365 adlı haber sitesi, Tottenham'ın ocak ayındaki ilk hedefinin Nelsson olduğunu yazdı. Oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği belirtilerek transferin hızlıca yapılabileceği bildirildi. 25'lik stoperin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da İki İsim Ada Yolcusu! İşte Tottenham Hotspur'un Hedefindeki 2 İsim - Resim : 1

Boey'i de İsteyecekler

Fransa basını ise Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey'in Tottenham'a gideceğini iddia etti. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki Fransız futbolcuya da yaz transfer döneminde birçok teklif gelmişti. Fakat G.Saray Yönetimi'nin projesinde yer almak isteyen Boey, zorluk çıkartmadı.

Galatasaray'da İki İsim Ada Yolcusu! İşte Tottenham Hotspur'un Hedefindeki 2 İsim - Resim : 2

Boey Sıcak Bakıyor

Fransız Sport'un haberine göre; Tottenham, Boey için de çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Galatasaray ile temas kurulacak. Boey'in de Ada ekibine sıcak baktığı iddia edildi.

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# Tottenham # Galatasaray # Victor Nelsson # Sacha Boey
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