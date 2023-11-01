Houstan Rockets, Alperen'in Opsiyonunu Kullandı! Alperen'in Sözleşmesi Uzatıldı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı.

Houstan Rockets, Alperen'in Opsiyonunu Kullandı! Alperen'in Sözleşmesi Uzatıldı
Houstan Rockets, Alperen'in Opsiyonunu Kullandı! Alperen'in Sözleşmesi Uzatıldı
Editör: Nihat Çarboğa
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NBA'de yeni sezonda oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Houston Rockets'tan yapılan açıklamada, Jalen Green ve Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonlarının kullanıldığı bildirildi.

Houstan Rockets, Alperen'in Opsiyonunu Kullandı!

Alperen Şengün bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.

Houstan Rockets, Alperen'in Opsiyonunu Kullandı! Alperen'in Sözleşmesi Uzatıldı - Resim : 1

Houston Rockets, Tari Eason ve Jabari Smith için ise üçüncü yıl opsiyonlarını kullandığını duyurdu.

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