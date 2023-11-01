Fenerbahçe'den Fred ve Becao Açıklaması! Fenerbahçe'ye Fred ve Becao'dan Kötü Haber

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Fred ve Becao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe'den Fred ve Becao Açıklaması! Fenerbahçe'ye Fred ve Becao'dan Kötü Haber
Fenerbahçe'den Fred ve Becao Açıklaması! Fenerbahçe'ye Fred ve Becao'dan Kötü Haber
Editör: Nihat Çarboğa
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Fenerbahçe'den Fred ve Becao Açıklaması! Fenerbahçe'ye Fred ve Becao'dan Kötü Haber - Resim : 1

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, 4 Kasım Cumartesi günü derbide Trabzonspor'u konuk edecek.

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# fenerbahçe # fred # Rodrigo Becao
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