O paylaşım sonrası tartışmalar durulmuyor! Adnan Aybaba Galatasaray'a ateş püskürdü!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra, Galatasaray'ın paylaştığı video çok tartışıldı. Sarı-lacivert bir salıncağın üzerinde sallanan kartal videosuna, İnleyen Nağmeler isimli şarkı eşlik ediyordu. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları tarafından tepki gören paylaşıma bir tepki de ünlü futbol yorumcusu Adnan Aybaba'dan geldi.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videonun görseli.

Bir video yayınlayan Adnan Aybaba adeta Galatasaray'a ateş püskürdü. "Yazıklar olsun ya! Utanmıyor musunuz koca koca insanlar Galatasaray'ı yönetiyorsunuz bir de! Utanın, utanın" diyen Aybaba, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Attığımız şu tweet'e bakın. Resmi siteden atıyorsunuz bir de. Yuh olsun size yuh! Arkadaş, o salıncak Fenerbahçe değil mi? O Fenerbahçe Cumhuriyet'te şehit vermiş bir Fenerbahçe. O Fenerbahçe Cumhuriyet'in kurtulmasına daha kısa dönemde ayakta dimdik durmuş Fenerbahçe. Her ferdiyle mücadele etmiş bu ülkede bir Fenerbahçe'nin salıncağında Kartal öyle mi? Orada sallanıyor..."

"Siz nerede sallanıyorsunuz? Siz nerede sallanıyorsunuz biliyor musunuz? Okyanus ötesindeki terör örgütünün liderinin salıncağında sallanıyorsunuz. Bunun dışında terörist başının salıncağında sallanıyorsunuz yıllarca. Bunun dışında derin futbolu yöneten, derin devletin içindeki olan insanların salıncağında sallanıyorsunuz yıllarca. Ne olmuş şanlı Fenerbahçe'nin salıncağında sallanıyor. Teröristlerin değil ya, örgütlerin değil ya, tarikatların değil ya... Aslan gibi sallanıyor. Siz nerede sallanıyorsunuz ha? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun Galatasaray'ı yöneten bu yöneticilere."