Olaylı maçta Fener fark atarak turladı

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Maribor'a konuk oldu. İlk karşılaşmayı 3-1 ile geçen temsilcimiz, ikinci maçta da 3-0'lık skorla galip geldi ve toplamda 6-1'lik skorla turladı. Fenerbahçe'nin golleri İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'ten geldi.

MAÇA YARIM SAAT ARA VERİLDİ

Karşılaşmanın 68. dakikasında yaşanan tribün olayları sebebiyle maça yaklaşık yarım saat ara verilirken, olayların yatıştırılmasının ardından ise maç devam etti.