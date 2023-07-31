Ömer Faruk Beyaz Hatayspor yolunda

Geçtiğimiz sezon 6 Şubat tarihinde yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Gaziantep FK ile Süper Lig'den çekilen Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde lige dönmeyi hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyeler yapmaya devam eden bordo-beyazlı ekip, sürpriz bir isme imza attırmak için gün sayıyor.

ÖMER FARUK BEYAZ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Hatayspor, Fenerbahçe altyapısında yetişip Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmaya çok yakın.

VOLKAN DEMİREL DETAYI

Volkan Demirel ile Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde çalışma fırsatı yakalayan Ömer Faruk Beyaz, 2020 yılında Trabzonspor'a karşı oynanan kupa maçının 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıkmıştı.

BEDELSİZ STUTTGART'A GİTTİ

Sarı-lacivertliler ile o dönem yeni sözleşme yapmayan ve Avrupa'ya gitme hayaliyle kulübüne rest çeken Ömer Faruk, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Genç orta saha, burada geçen günlerinde bir türlü beklenen çıkışı yapamadı ve Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralandı.