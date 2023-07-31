Beşiktaş Ante Rebic'i açıkladı! İşte bu transfer için ödenecek ücret

Siyah-beyazlılar, Milan forması giyen 29 yaşındaki oyuncu ile resmi görüşmelerin başlandığını duyurdu.İşte kulüpten gelen açıklama ve detaylar şu şekilde...

Beşiktaş Ante Rebic'i açıkladı! İşte bu transfer için ödenecek ücret
Ante Rebic Beşiktaş'ta
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Siyah-beyazlılar, Milan forması giyen 29 yaşındaki oyuncu ile resmi görüşmelerin başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan’a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş Ante Rebic'i açıkladı! İşte bu transfer için ödenecek ücret - Resim : 1

                                            BEŞİKTAŞ ANTE REBİC'İ AÇIKLADI

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2019-2020 sezonundan bu yana Milan forması giyen Hırvat hücum oyuncusu kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 123 maçta 29 gol attı.

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