Beşiktaş Ante Rebic'i açıkladı! İşte bu transfer için ödenecek ücret

Siyah-beyazlılar, Milan forması giyen 29 yaşındaki oyuncu ile resmi görüşmelerin başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan’a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

BEŞİKTAŞ ANTE REBİC'İ AÇIKLADI

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2019-2020 sezonundan bu yana Milan forması giyen Hırvat hücum oyuncusu kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 123 maçta 29 gol attı.