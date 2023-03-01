"Omuz Omuza" kampanyasına destek yağıyor
Futbol ailesinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında ilk 2 saatte 200 milyon liradan fazla bağış toplandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasını, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı canlı yayınlıyor.
Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyanın ilk 2 saatinde 200 milyon lirayı aşkın bağışa ulaşıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıSüper Lig maçları ücretsiz yayınlanacak Fenerbahçe mahkemeye başvurdu 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 2022'nin en iyileri belli oldu