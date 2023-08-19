Pendikspor, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kiraladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Trabzonspor'dan 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan'ı kiraladığını duyurdu.Pendikspor, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıllığına kiraladı.

Pendikspor, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kiraladı
Pendikspor, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kiraladı
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Trabzonspor'dan 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan'ı kiraladığını duyurdu.

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları Kocaeli'de başladıDeniz Küreği Türkiye Kupası yarışları Kocaeli'de başladıSpor

PENDİKSPOR, TRABZONSPOR'DAN SERKAN ASAN'I KİRALADI

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Serkan Asan." ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kiraladı - Resim : 2

Serkan Asan, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 4 maçta görev almıştı.

Van'da "11. Van Denizi Su Sporları Festivali" düzenlendiVan'da "11. Van Denizi Su Sporları Festivali" düzenlendiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Serkan Asan # Trabzonspor # Pendik
Çok Okunanlar
Kont Drakula efsanesi nedir?
Kont Drakula efsanesi nedir?
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Yediği meyve hayatını değiştirdi!
Yediği meyve hayatını değiştirdi!
Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik
Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik
Öne Çıkanlar Dolar Saltanatı Çöküyor! Dolar Saltanatı Çöküyor! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da!