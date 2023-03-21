Premier Lig'den dikkat çeken Ramazan ayı kararı! Müslüman futbolcular için düzenlemeye gidiliyor

Avrupa futbolunda heyecan sürüyor. İngiltere'de Arsenal ve Manchester City'nin çekiştiği Premier Lig'de de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Premier Lig yönetimi de yeni bir düzenlemeyi uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ve Championship'te akşam oynanacak maçlarda Müslüman futbolcular için iftar vaktinde maça ara verilecek ve oruç tutan oyuncular gerekli gıda desteğini alacak.

CHELSEA İFTAR DÜZENLEYECEK

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 26 Mart'ta Stamford Bridge Stadyumu'nda iftar yemeği vereceğini açıkladı. Londra ekibi, Premier Lig'de kendi stadyumunda iftar yemeği düzenleyen ilk kulüp oldu.

İngiliz ekibi Müslümanları stadyumlarında ağırlamaktan memnuniyet duyacağını yazdı.