Real Madrid ABD kampında güçlü performans gösterdi! Arda Güler neden yedeklerde kaldı?

Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Yeni transferler Jude Bellingham ve Joselu'nun attığı gollerle galibiyeti elde etti. Arda Güler ise sakatlığı sebebiyle maçta yer alamadı. Real Madrid, ABD kampındaki ikinci galibiyetini aldı ve Barcelona ile oynayacağı maç öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

JUDE BELLİNGHAM VE JOSELU'NUN GOLLERİYLE GALİP GELEN REAL MADRİD

Real Madrid, İspanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden biri olarak hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer hedefiyle sezona başladı. ABD kampındaki hazırlık maçında, İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaştı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

JUDE BELLİNGHAM İLE ERKEN AVANTAJ: REAL MADRİD ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın başında, sahneye yeni transferlerden Jude Bellingham çıktı. Bellingham, 6. dakikada yaptığı aşırtma vuruşla rakip fileleri havalandırarak Real Madrid'i öne geçirdi. Yeni transferin bu golü takımın moralini yükseltti.

JOSELU'NUN MUHTEŞEM RÖVEŞATASIYLA SKOR 2-0 OLDU

Maçın son dakikalarına yaklaşılırken, Real Madrid'in diğer yeni transferi Joselu sahneye çıktı. Joselu, 89. dakikada yaptığı muhteşem röveşata golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve takımına galibiyeti getirdi. Taraftarlar yeni transferlerin etkileyici performansını coşkuyla kutladı.

ARDA GÜLER'İN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Real Madrid'in dikkat çeken futbolcusu Arda Güler, sakatlığı sebebiyle bu maçta da forma giyemedi. Barcelona ile yapılacak maçta da sahada olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Takımı adına önemli bir oyuncu olan Arda'nın dönüşü merakla bekleniyor.

Real Madrid, ABD kampındaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak moralli bir şekilde yoluna devam ediyor. Lig ve Avrupa mücadelesinde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ekip, yeni transferlerin performansıyla umut dolu bir görüntü sergiliyor. Taraftarların da desteğiyle hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.