Real Madrid'in Devre Arası Hedefi Alphonso Davies!

Ferland Mendy'yi göndermeyi planlayan Real Madrid, flaş bir ismi gündeme aldı. O isim Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies. İşte detaylar...

Real Madrid'in Devre Arası Hedefi Alphonso Davies!
Real Madrid'in Devre Arası Hedefi Alphonso Davies!
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Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, 2024 yılının yaz transfer döneminde Alphonso Davies'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Real Madrid'in Hedefi Alphonso Davies!

Kanadalı sol bekin Bayern ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Davies, Alman devinden gelen yeni sözleşme tekliflerini henüz kabul etmedi.

Real Madrid'in Devre Arası Hedefi Alphonso Davies! - Resim : 1

Real Madrid'in oyuncuyu gelecek sezon makul bir fiyata transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.

Bayern Münih, 23 yaşındaki oyuncuyu MLS ekibi Vancouver'den 14 milyon euroya transfer etmişti.

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