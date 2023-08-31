Şampiyonlar Ligi kura sonuçları: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Temsilcimiz Galatasaray, 2.ön eleme maçlarından sonra gruplara kalmayı hak etmişti. Sarı-kırmızılı kulüp için heyecan verici Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi kura sonuçları: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi kura sonuçları: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
Editör: Süleyman Daban
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Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle olarak futbolseverler arama motorlarında aratmaya devam ediyor. ön eleme turlarını başarı ile tamamlayan Sarı-kırmızılı kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek, play-off turunda Molde'yi ilk maçta 3-2, ikinci maçta da 2-1 kazanarak gruplara kalmaya hak kazanmıştı. Bu başarı sonrası dev bir geliri kasasına koyan sarı kırmızılılar gözünü Devler Ligi kura çekimine çevirmişti.

galatasaray kura çekimi belli oldu

Temsilcimiz Sarı-kırmızılı kulübünde eşlik edecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleşti ve UEFA TV'den canlı yayınlandı. 

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer torbalar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekildeydi: 

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. TORBA: Galatasaray, Young Boys, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu:

Bayern Münih

Manchester United

FC Kopenhag 

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