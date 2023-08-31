Zafer Kupası yelken yarışları sona erdi

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Zafer Kupası yelken yarışları sona erdi
Zafer Kupası yelken yarışları sona erdi
Editör: Süleyman Daban
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Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 120 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.


Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.


Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist Senior Kategorisi:

1 - Cengiz Eren Güvenç

2 - Eren Çakır

3 - Derin Bortan

Optimist Junior Kategorisi:

1 - Uzay Akbaş

2 - Beren Yalınkaya

3 - Deniz Sever

Optimist Senior Kızlar Kategorisi:

1 - Derin Bortan

2 - Boyana Kortuskova

3 -Melis Bolat

Optimist Junior Kızlar Kategorisi:

1 - Beren Yalınkaya

2 - Sude Destereci

3 - Duru Ateş

ILCA 4 Genel Kategorisi:

1 - İlayda Şen

2 - Ege Ayyıldızbayraktar

3 - Utku Aksoy

ILCA 4 Junior Kategorisi:

1 - Utku Aksoy

2 - Ege Subaşı

3 - Naz Defne Genç

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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