Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu E, F, G ve H grubunda oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Milan, Newcastle United ile San Siro’da kozlarını paylaşırken maçta gol sesi çıkmadı. Diğer müsabakada ise Alman ekibi RB Leipzig, Young Boys’u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

SON ŞAMPİYON 3 PUANA 3 GOLLE ULAŞTI

10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı finalde şampiyonluk kupasını kaldıran Manchester City, evinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen İngiliz ekibi, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen Arjantinli golcüsü Julian Alvarez’in golleriyle 2-1 öne geçti. Rakibini kendi sahasına hapseden City, 73. dakikada Rodri’nin golüyle farkı 2’ye çıkarırken, 90 dakikada sonunda sahadan 3-1 galip ayrıldı. Devler Ligi'nde son 3 maçta gol atamayan Erling Haaland, bu suskunluğunu bu maçta da bozamadı.

LEWANDOWSKİ 100 GOL BARAJINI AŞTI

Barcelona ise ilk maçında Belçika ekibi Royal Antwerp’e gol yağdırdı. Katalanlarda yeni transfer Joao Felix 2 gol, 1 asistle ön plana çıkarken, mücadele 5-0 ev sahibi lehine sonuçlandı. Robert Lewandowski de Avrupa kupalarında, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin ardından 100 gol barajını aşan 3. futbolcu oldu.

PSG 3 PUANLA BAŞLADI

Paris’te Borussia Dortmund’u konuk eden Paris Saint-Germain, ilk haftada 3 puana yıldız oyuncularıyla ulaştı. Fransız ekibine galibiyeti getiren goller (penaltıdan) Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi’nin ayağından geldi.

Grup maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Lazio – Atletico Madrid: 1-1

Feyenoord – Celtic: 2-0

Milan – Newcastle United: 0-0

PSG – Borussia Dortmund: 2-0

Young Boys – RB Leipzig: 1-3

Manchester City – Kızılyıldız: 3-1

Barcelona – Royal Antwerp: 5-0

Shakhtar Donetsk – Porto: 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam A, B, C ve D Grubu ilk hafta maçları yapılacak.