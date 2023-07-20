Sivasspor'un stat sponsoru belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, stat isim sponsorluğu için BG Grup ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Sivasspor'un stat sponsoru belli oldu
Süleyman Daban Süleyman Daban

Kulüpten yapılan açıklamada, şehirde inşaat, proje, enerji ve prefabrik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren BG Grup ile Sivasspor Kulübü arasında gerçekleşen iş birliği sonucunda, kırmızı-beyazlı takıma ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu için isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sivasspor'un maçlarını oynadığı stadyumda 2023-2024 sezonu itibari ile BG Grup 4 Eylül Stadyumu ismi kullanılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- BG Grup'a destekleri için teşekkür eder, bu anlaşmanın Sivasspor ve BG Grup için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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