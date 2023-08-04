Slovenya'da gündem Türk takımları: ''Türk devleri geliyor!''

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin Sloven takımlarıyla eşleşmesi ülkede yankı uyandırdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana olurken, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Sloven ekibi Maribor ile karşılaşacak.

'UNUTULMAZ BİR HAFTA OLACAK'

Sloven basını ortaya çıkan bu duruma ilgi gösterdi, gelişmeler 'Slovenya'da Türk haftası olacak' başlıklı haberlere konu oldu. Ülkenin temsilcisi takımların Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacakları belirtilerek "Sloven kulüpleri ile Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki iki karşılaşmanın tadını çıkarabilecekleri olağanüstü bir hafta Sloven taraftarları bekliyor. Gelecek hafta, Sloven futbolseverler için unutulmaz bir hafta olacak" ifadeleri kullanıldı.

TÜRK DEVİ GELİYOR

Galatasaray'ın Zalgiris'i geçerek Olimpija Ljubljana ile eşleşmesi ise ülkede 'Türk devi geliyor' başlıklarıyla duyuruldu. Haberlerde, kadrosunda bir çok yıldız ismi barındıran sarı-kırmızılıların Olimpija takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi olduğu belirtildi. Ljubljana'da yapılacak maçın kapalı gişe oynanacağı beklentisi bulunduğu ifade edildi.

'GALATASARAY FAVORİ'

Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Joao Henriques, rakiplerini değerlendirdi. Portekizli çalıştırıcı "Avrupa sezonunu sonbahara kadar uzattık. Evet, Galatasaray favori olacak. Ama biz de savaşacağız çünkü ilerlemek istiyoruz. Bunu başarırsak turlayabiliriz" dedi.