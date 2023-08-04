UEFA ülke puanı yenilendi! İşte güncel son durum

Türkiye, UEFA ülke puanında aldığı galibiyetlerle yükselmeye devam ediyor.Temsilcilerimizin 4 'ünde tur atamasıyla birlikte ülke puanı tekrardan güncellendi.UEFA ülke puanında aynı zamanda sıralamalarda yenilendi.İşte sıralamada son durum...

UEFA ülke puanı yenilendi! İşte güncel son durum
UEFA ülke puanında güncel son durum
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. Türkiye, UEFA ülke puanında aldığı galibiyetlerle yükselmeye devam ediyor.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

UEFA ülke puanı yenilendi! İşte güncel son durum - Resim : 1

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından Adana Demirspor ve Beşiktaş da tur atladı.

                                               ÜLKE PUANINDA İSVİÇRE MÜJDESİ
İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etti ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol tur atladı. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den 4 takım kaldı.

Ülkemiz de sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı. 
                      TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

                                     İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.300
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.899
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- İsviçre: 28.475
12- TÜRKİYE: 28.350
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750

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# UEFA # türkiye
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