Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disipilin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi!
Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi!
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u disipline gönderdi.

Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi!

Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", "sportmenliğe aykırı hareket" ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar", Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması”, MKE Ankaragücü ise "saha olayları", “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” ve “usulsüz seyirci alınması” gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

Yukatel Adana Demirspor ve Trabzonspor "talimatlara aykırı hareket", Çaykur Rizespor "çirkin ve kötü tezahürat", Mondihome Kayserispor "saha olayları", Kasımpaşa ise "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurul ayrıca "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan ve EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'ün PFDK'ye sevkine karar verdi.

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