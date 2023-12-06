Trabzonspor, FIFA'lık Oldu!

Trabzonspor'a saha dışından kötü haberler geliyor. Oyuncu ve takımlarından gelen şikayetler sonucu bordo-mavililer FIFA'lık oldu.

Trabzonspor, FIFA'lık Oldu!
Trabzonspor, FIFA'lık Oldu!

Üç oyuncuyla ilgili olarak bordo mavili kulüp hakkında şikayet var. Marc Bartra ve Real Betis alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u FIFA şikayet ederken Benkovic'in kiralandığı Udinese de 237 bin 500 euro için (7 milyon 435 bin) FIFA'ya gitti.

Davalar bununla sınırlı kalmadı. Trabzonspor'un sezon başında Sivasspor'a gönderdiği Fode Koita da giderayak Karadeniz ekibini FIFA'ya şikayet etti. 476 bin euro (15 milyon TL) alacağı olduğunu iddia eden golcü oyuncunun da itirazı değerlendirmeye alındı.

Çözüm Arayışı

Ertuğrul Doğan yönetimi, bu problemlerin ileride kulübe sıkıntı oluşturmadan çözülmesi için yollar arayacak. Gerek futbolcularla gerek kulüplerle anlaşma yoluna gidilecek.

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# Trabzonspor # fifa
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