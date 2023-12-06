Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Transferdeki İlk Hedefi Belli Oldu!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçimlerden önce, Arabistan'a gidip Anderson Talisca'nın kulübü Al Nassr'la önemli bir anlaşma yapmıştı.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Transferdeki İlk Hedefi Belli Oldu!
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Transferdeki İlk Hedefi Belli Oldu!

Arat, sosyal medya hesabından, ''Değerli Beşiktaşlılar. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a giderek, değerli dostum Al-Nassr FC Başkanı Sayın Musalli Al-Muammar ile buluştum. Beşiktaş JK ve Al-Nassr FC kulüpleri arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına vardık. Beşiktaşımız için hayırlı olmasını diliyorum'' açıklamasıyla bu gelişmeyi duyurmuştu.

Başkanlık koltuğuna oturması sonrasında transfer için kolları sıvayan Arat'ın, önlerinde yaklaşık 1 aylık zaman olması sebebiyle ilk atağını Anderson Talisca için yapacağı bildirildi.

Gözler Arabistan'da...

Devre arasındaki transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen Arabistan'da kulüplerin, yine yüz milyonlarca Euro'luk anlaşmalara imza atması bekleniyor. Al Nassr'ın da Anderson Talisca'nın bölgesine bir hamle yapması halinde Sambacı'yı göndermeye yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor. Beşiktaş'ın önceki başkanı Ahmet Nur Çebi de Talisca için girişimde bulunmuş ancak Al Nassr'dan olumsuz geri dönüş almıştı.

Beşiktaş Karnesi

Anderson Talisca, Beşiktaş forması ile toplam 80 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu söz konusu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken, 14 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Sezon Performansı

Talisca, bu sezon Al Nassr forması ile 17 resmi maçta 17 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 2 kez de asist performansı sergiledi.

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# beşiktaş # Talisca
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