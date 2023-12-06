Galatasaray'da Kerem Demirbay Dönemi Sona Eriyor!

Galatasaray'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kerem Demirbay'ın Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceği uzun süreli olmayabilir.

Galatasaray'da Kerem Demirbay Dönemi Sona Eriyor!
Galatasaray'da Kerem Demirbay Dönemi Sona Eriyor!

Kaan Ayhan'ın orta sahada görev yapmasının ardından formaya hasret kalan 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Almanya'dan 2 Talip

Yıldız futbolcuya Alman kulüplerinin ilgi gösterdiği ve Kerem'in de yeniden Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ve Werder Bremen'in oyuncuyu transfer etmek istediği ve devre arasında oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da orta saha pozisyonunda Torriera, Kaan ve Ndombele'den sonra 4. alternatif pozisyonuna düşen Kerem Demirbay bu sezon 15 maçta 630 dakika süre aldı. Yıldız orta sahanın söz konusu maçlarda 1 asisti bulunuyor.

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# Galatasaray # Kerem Demirbay
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