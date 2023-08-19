Trabzonsporlu Maxi Gomez son maçına çıkıyor

Trabzonspor'un santrfor oyuncusu Maxi Gomez'in La Liga ekibi Cadiz'e transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.Uruguaylı golcü,Galatasaray maçıyla son kez sahaya çıkacak.

Trabzonsporlu Maxi Gomez son maçına çıkıyor
Trabzonsporlu Maxi Gomez son maçına çıkıyor
Editör: Nihat Çarboğa

DHA'dan Selay Saykal'ın haberine göre Süper Lig'in 2'nci hafta müsabakası olan Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Serkan Asan'ın Pendikspor'a kiralanmasının ardından Maxi Gomez'in ayrılığı da netleşmeye başladı.

TRABZONSPORLU MAXİ GOMEZ SON MAÇINA ÇIKIYOR

Bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren 27 yaşındaki santrfor, La Liga ekiplerinden Cariz'e transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibiyle bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda Uruguaylı oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Trabzonsporlu Maxi Gomez son maçına çıkıyor - Resim : 1

Haberde Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez'in bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacağı aktarıldı.

Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.

Pendikspor, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kiraladıPendikspor, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kiraladıSpor
# maxi gomez # Trabzonspor
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