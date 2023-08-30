Türkiye bir basamak daha yükseldi! İşte UEFA ülke puanında son durum

Son zamanlardaki Türk temsilcilerimizin Avrupa'da başarılı bir performans sergilemesi ülke puanını yukarılara taşıması devam ediyor.Son olarak Galatasaray'ın dün Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması ülke puanını bir basamak daha yükseltti.İşte UEFA ülke puanında son durum...

Türkiye bir basamak daha yükseldi! İşte UEFA ülke puanında son durum
Türkiye bir basamak daha yükseldi! İşte UEFA ülke puanında son durum
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'yi evinde 2-1'le geçti ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Sarı kırmızılıların galibiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanına çevrildi.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişine devam ediyor.

Türkiye bir basamak daha yükseldi! İşte UEFA ülke puanında son durum - Resim : 1

Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye sıralamada bir basamak daha yükseldi. 

TÜRKİYE BİR BASAMAK DAHA YÜKSELDİ! İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sıraya oturdu.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere 89.053
2- İspanya 75.927
3- İtalya 71.569
4- Almanya 69.624
5- Hollanda 54.000
6- Fransa 52.247
7- Portekiz 48.316
8- Belçika 36.900
9- TÜRKİYE 32.100
10- İskoçya 31.650
11- Avusturya 29.900
12- İsviçre 29.775

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# uefa ülke puanı
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