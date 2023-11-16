UEFA, EURO 2024'ün Resmi Maç Topunu Tanıttı!

UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kullanılacak resmi maç topunu tanıttı.

UEFA, EURO 2024'ün Resmi Maç Topunu Tanıttı!
UEFA, EURO 2024'ün Resmi Maç Topunu Tanıttı!
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Adidas firması tarafından üretilen ve Almancada "futbol sevgisi" anlamına gelen "Fussballliebe" adı verilen topun tanıtımı için başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde tören düzenlendi.

UEFA, EURO 2024'ün Resmi Maç Topunu Tanıttı!

UEFA'dan yapılan açıklamada, kullanılan teknoloji sayesinde topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlanacağı, bunun da video yardımcı hakemin (VAR) karar alma sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'daki 10 şehirde gerçekleşecek.

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# UEFA # EURO 2024
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